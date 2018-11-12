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Пожежа у Каліфорнії: хто із знаменитостей покинув свій дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. В американському штаті Каліфорнія бушує лісова пожежа, через яку зірки Голлівуду були змушені покинути свої будинки. Стихія, що розбушувалася, дійшла і до міста Малібу, яке є епіцентром життя знаменитих на весь світ зірок шоу-бізнесу, передає УНН.

Знаменитості викладають страшні кадри пожежі під час евакуації. Про від'їзд з небезпечної зони повідомила Кім Кардашьян. Модель виставила в Instagram жахливі фото пожежі з ілюмінатора літака, а пізніше її чоловік Каньє Вест в Twitter повідомив, що він і його родина в безпеці. Також про евакуацію повідомила старша сестра Кім Кортні Кардашьян.

Серед тих, хто в Twitter написали про терміновий від'їзд опинилась зірка серіалу "Зачаровані" Алісса Мілано, співачка Майлі Сайрус і голівудський режисер Гільєрмо дель Торро.

Актриса і поп-виконавиця Шер написала твіт, в якому сказала, що хвилюється за свій будинок, що знаходиться в Малібу, так як будинки її друзів вже згоріли.

Актор Чарлі Шин повідомив, що не може зв'язатися зі своїми батьками, які перебувають неподалік пляжу Зума в Лос-Анджелесі, і попросив всіх, хто їх побачить дати знати, що вони цілі.

Жахливі фото стовпів вогню і диму в Instagram виклали зірки Орландо Блум і Леді Гага.

"Це моя вулиця близько двох годин тому ... молюся за безпеку всієї моєї сім'ї Малібу, дякую нашим хоробрим пожежникам" - підписав фото актор Блум.

Також серед евакуйованих опинився актор Уілл Сміт. Західні ЗМІ опублікували його відеозвернення, де він показує масштабну пожежу прямо біля його будинку.

Побачити руйнування, залишені пожежею встиг відомий актор Джерард Батлер, будинок і машина якого згоріли практично дотла.

Публікації зірок набирають тисячі коментарів і репостыв користувачів з усього світу. Слова підтримки друзям в коментарях залишають колеги по сцені або майданчику. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск не залишився в стороні і запропонував всім скористатися електрокаром Tesla, який оснащений сучасними фільтрами, що не пропускають дим. Однак в коментарях під постом користувачі висловили сумніви, що у жителів Каліфорнії, які рятуються від пожежі,  буде час на зарядку електрокара.

Як повідомляв УНН, кідбкість загиблих у лісових пожежах в американському штаті Каліфорнія зросла до 31 людини.

Невідомою залишається доля 228 людей.

Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Каліфорнія через лісові пожежі. Місцевій владі буде надана федеральна допомога для реагування на стихійне лихо. Вогонь поширився вже на 404 кв. км. Через сильний вітер полум'я швидко поширюється і його важко загасити.

Полум'я, що бушує за приблизно 150 км на північ від столиці штату - Сакраменто, знищило понад 6,7 тис. будинків. Його площа вже перевищує 360 кв. км. Таким чином, як повідомляє агентство Associated Press, ця пожежа, яка отримала ім'я "Кемп", вже визнана найбільшою руйнівницею в сучасній історії Каліфорнії. До цього рекордною за заподіяними збитками була пожежа "Таббс", що охопила в жовтні 2017 року майже 150 кв. км і знищила понад 5,6 тисяч будинків.

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