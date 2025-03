Пожар в Калифорнии уничтожил дом известного актера

"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных", - отметил Батлер накануне, добавив к сообщению фотографию со сгоревшим домом.

Представитель певца Робина Тика также сообщил о том, что пожар уничтожил дом исполнителя.

По данным издания Dawn, среди эвакуированных из-за пожара были другие знаменитости - Орландо Блум, Алисса Милано, Леди Гага, актер из сериала The Office Рейн Уилсон и модельер Донна Каран.

Напомним, лесной пожар под названием Camp Fire началась в четверг, 8 ноября, около 6:30 утра по местному времени.

Согласно обновленным данным, число погибших в результате лесных пожаров в штате Калифорния возросло до 31 человека.

На данный момент в Калифорнии бушует три крупных пожара: Camp Fire на севере и два на юге, один из которых - Woolsey Fire.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD . If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx . pic.twitter.com/AcBcLtKmDU

- Gerard Butler (@GerardButler) 11 ноября 2018 г.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Robin Thicke (@robinthicke) 11 Ноя 2018 в 12:47 PST

Hell in Paradise: Search teams are scouring the carnage of California's most destructive ever wildfire. The state-wide death toll has risen to 26 with high winds hampering the effort to rescue property and save lives https://t.co/xoFCCcZUnZ pic.twitter.com/fASaNonkTB

- AFP news agency (@AFP) 12 ноября 2018 г.