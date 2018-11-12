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Пожежа у Каліфорнії знищила будинок відомого актора

Пожежа у Каліфорнії знищила будинок відомого актора

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Будинок актора Джерарда Батлера згорів внаслідок природної пожежі в американському штаті Каліфорнія. Фотографію житла він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

"Повернувся до свого дому в Малібу після евакуації. Жахливий час для Каліфорнії. Як і завжди натхненний мужністю, силою духу і жертовністю пожежних", - зазначив Батлер напередодні, додавши до повідомлення фотографію зі згорілим будинком.

Представник співака Робіна Тіка також повідомив про те, що пожежа знищила будинок виконавця.

За даними видання Dawn, серед евакуйованих через пожежу були інші знаменитості - Орландо Блум, Алісса Мілано, Леді Гага, актор з серіалу The Office Рейн Вілсон і модельєр Донна Каран.

Нагадаємо, лісова пожежа під назвою Camp Fire почалася у четвер, 8 листопада, близько 6:30 ранку за місцевим часом.

Згідно з оновленими даними, кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у штаті Каліфорнія зросла до 31 людини.

Наразі у Каліфорнії вирує три великих пожежі: Camp Fire на півночі і два на півдні, один з яких - Woolsey Fire.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU

— Gerard Butler (@GerardButler) 11 ноября 2018 г.

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Публикация от Robin Thicke (@robinthicke)

Hell in Paradise: Search teams are scouring the carnage of California's most destructive ever wildfire. The state-wide death toll has risen to 26 with high winds hampering the effort to rescue property and save liveshttps://t.co/xoFCCcZUnZ pic.twitter.com/fASaNonkTB

— AFP news agency (@AFP) 12 ноября 2018 г.

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