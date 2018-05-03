Пожар в Белой Церкви: пострадали три работника склада резиновых изделий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Во время пожара на складе резиновых изделий в Белой Церкви в Киевской области пострадали три человека. Эту информацию УНН сообщила начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
"В Белой Церкви ликвидация пожара продолжается, изменений пока нет. Когда прибыли наши подразделения, были обнаружены три пострадавших. По предварительным данным, это работники предприятия. Они переданы врачам скорой медицинской помощи", - сказала она.
По ее словам, сейчас на месте работает 15 единиц техники и более 90 человек личного состава.
Как сообщал УНН, пожар в складском помещении в Белой Церкви Киевской области локализован на площади 1000 кв.м.
Напомним, 3 мая в Белой Церкви в Киевской области произошла пожар на складе резиновых изделий.