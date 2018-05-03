Пожежа у Білій Церкві: постраждали три працівники складу гумових виробів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Під час пожежі на складі гумових виробів у Білій Церкві у Київській області постраждали три особи. Цю інформацію УНН повідомила начальник прес-служби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
“У Білій Церкві ліквідація пожежі триває, змін поки немає. Коли прибули наші підрозділи, було виявлено трьох постраждалих. За попередніми даними, це працівники підприємства. Вони передані лікарям швидкої медичної допомоги”, — сказала вона.
За її словами, наразі на місці працює 15 одиниць техніки та більше 90 чоловік особового складу.
Як повідомляв УНН, пожежу у складському приміщенні у Білій Церкві Київської області локалізували на площі 1000 кв.м.
Нагадаємо, 3 травня у Білій Церкві у Київській області сталася пожежа на складі гумових виробів.