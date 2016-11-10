Пожар вспыхнул на сталеварном заводе в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Крупный пожар вспыхнул на бывшем сталеварном заводе в промышленном парке Нью-Йорка, передает УНН со ссылкой на АВС News.
Более 100 пожарных боролись с пожаром на американском заводе, который вспыхнул утром по местному времени.
Причины возгорания выясняются. Предварительно установлено, что огонь возник от горячего света лампы, которая нагрела картон внутри здания.
Массивные облака черного дыма поднялись на несколько десятков метров вверх. Поскольку завод находится возле жилых районов, представители органов здравоохранения порекомендовали людям закрыть окна и не выходить на улицы.
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По информации АВС News, школы не будут работать, пока специалисты не ликвидируют последствия пожара.
О погибших и пострадавших не сообщается.
Добавим, что в последние десятилетия завод не работал. Местные жители использовали его как склад, в котором оставляли свои автомобили и лодки.