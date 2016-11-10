Пожежа спалахнула на сталеварному заводі у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Велика пожежа спалахнула на колишньому сталеварному заводі у промисловому парку Нью-Йорка, передає УНН з посиланням на АВС News.
Більше 100 пожежників боролися з пожежею на американському заводі, яка спалахнула вранці за місцевим часом.
Причини займання наразі з’ясовуються. Попередньо встановлено, що вогонь виник від гарячого світла лампи, яке нагріло картон всередині будівлі.
Масивні хмари чорного диму піднялися на кілька десятків метрів угору. Оскільки завод знаходиться поблизу житлових районів, представники органів охорони здоров’я порекомендували людям зачинити вікна і не виходити на вулиці.
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За інформацією АВС News, школи не працюватимуть, поки фахівці не ліквідують наслідки пожежі.
Про загиблих та постраждалих не повідомляється.
Додамо, що в останні десятиліття завод не діяв. Місцеві жителі використовували його як склад, в якому залишали свої автомобілі і човни.