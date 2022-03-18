Пожар на рынке "Барабашово" в Харькове локализован - Терехов

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"Пожар локализован. Могу сказать, что, кроме "Барбашово", у нас были и за ночь и за утро определенные прямые попадания в жилые дома, административные здания. Всего разрушены более 700 зданий в городе Харькове. Обстрелы не прекращаются", - отметил Терехов.

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Накануне в результате обстрела загорелись торговые павильоны в разных местах рынка. Пожар тушат уже 17 часов, площадь возгорания около 7 гектаров. Во время тушения произошел еще один обстрел. Один спасатель погиб, еще один - ранен. Повреждены 2 жилых дома.