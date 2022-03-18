Ринок "Барабашово" у Харкові все ще горить
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На ранок п'ятниці, 18 березня, триває ліквідація пожежі, що сталася 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів Харкова. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"Наразі триває ліквідація пожежі, що сталася 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів міста Харкова", - вказали у ДСНС в інформації станом на 7 годину ранку.
Також там нагадали, що напередодні у результаті обстрілу загорілись торгові павільйони у різних місцях ринку.
Радник голови МВС Антон Геращенко уточнив у Telegram, що йдеться про ринок "Барабашово".
"Ранок у Харкові. Ринок "Барабашово" все ще горить. Пожежу гасять уже 17 годин, площа займання близько 7 гектарів. Під час гасіння відбувся ще один обстріл. Один рятувальник загинув, ще один – поранений", - вказав Геращенко.
Деталі
Так, за даними ДСНС, виклик до служби порятунку щодо ринку надійшов 17 березня близько 14:00. На місці події працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС.
"Горять торговельні павільйони та частково пошкоджено 2 житлових будинки. Усі зусилля підрозділів служби порятунку направлені на недопущення розповсюдження полум'я на житловий сектор та інші суміжні об'єкти. Загалом врятовано понад 10 житлових будинків", - вказали у ДСНС.
Загалом за минулу добу рятувальники на Харківщині здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.
Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова, а також Харківському районі області. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, торговельних та інших об'єктів. Пожежі виникали у Шевченківському, Київському, Немишлянському та Московському районах міста Харкова, а також Харківському та Ізюмському районах області.
Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати.