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Ринок "Барабашово" у Харкові все ще горить

Ринок "Барабашово" у Харкові все ще горить

Київ • УНН

 • 144539 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. На ранок п'ятниці, 18 березня, триває ліквідація пожежі, що сталася 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів Харкова. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Цитата

"Наразі триває ліквідація пожежі, що сталася 17 березня в одному з найбільших торговельних центрів міста Харкова", - вказали у ДСНС в інформації станом на 7 годину ранку.

Також там нагадали, що напередодні у результаті обстрілу загорілись торгові павільйони у різних місцях ринку.

Радник голови МВС Антон Геращенко уточнив у Telegram, що йдеться про ринок "Барабашово".

"Ранок у Харкові. Ринок "Барабашово" все ще горить. Пожежу гасять уже 17 годин, площа займання близько 7 гектарів. Під час гасіння відбувся ще один обстріл. Один рятувальник загинув, ще один – поранений", - вказав Геращенко.

Деталі

Так, за даними ДСНС, виклик до служби порятунку щодо ринку надійшов 17 березня близько 14:00. На місці події працює 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС.

"Горять торговельні павільйони та частково пошкоджено 2 житлових будинки. Усі зусилля підрозділів служби порятунку направлені на недопущення розповсюдження полум'я на житловий сектор та інші суміжні об'єкти. Загалом врятовано понад 10 житлових будинків", - вказали у ДСНС.

Загалом за минулу добу рятувальники на Харківщині здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова, а також Харківському районі області. Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, торговельних та інших об'єктів. Пожежі виникали у Шевченківському, Київському, Немишлянському та Московському районах міста Харкова, а також Харківському та Ізюмському районах області.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати.

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