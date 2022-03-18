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Рынок "Барабашово" в Харькове все еще горит

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. На утро пятницы, 18 марта, продолжается ликвидация пожара, который произошел 17 марта в одном из крупнейших торговых центров Харькова. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас продолжается ликвидация пожара, который произошел 17 марта в одном из крупнейших торговых центров города Харькова", - указали в ГСЧС в информации по состоянию на 7 часов утра.

Также там напомнили, что накануне в результате обстрела загорелись торговые павильоны в разных местах рынка.

Советник главы МВД Антон Геращенко уточнил в Telegram, что речь идет о рынке "Барабашово".

"Утро в Харькове. Рынок "Барабашово" все еще горит. Пожар тушат уже 17 часов, площадь возгорания около 7 гектаров. Во время тушения произошел еще один обстрел. Один спасатель погиб, еще один - ранен", - указал Геращенко.

Детали

Так, по данным ГСЧС, вызов в службу спасения по рынку поступил 17 марта около 14:00. На месте происшествия работает 21 единица пожарно-спасательной техники и около 100 человек личного состава ГСЧС.

"Горят торговые павильоны и частично повреждены 2 жилых дома. Все усилия подразделений Службы спасения направлены на недопущение распространения пламени на жилой сектор и другие смежные объекты. Всего спасено более 10 жилых домов", - указали в ГСЧС.

Дополнение

Всего за минувшие сутки спасатели в Харьковской области совершили 42 выезда для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий.

Проводились поисковые работы и разборка завалов в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах Харькова, а также Харьковском районе области. Кроме того, подразделения ГСЧС в течение дня осуществляли выезды на тушение пожаров жилых многоэтажек и частных зданий, торговых и других объектов. Пожары возникали в Шевченковском, Киевском, Немышлянском и Московском районах города Харькова, а также Харьковском и Изюмском районах области.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать.

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