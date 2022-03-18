Пожежа на ринку “Барабашово” у Харкові локалізована - Терехов
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Пожежа на ринку “Барабошово” у місті Харків локалізована, але наразі обстріли по місту не припиняються. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у національному ефірі, пише УНН.
Цитата
"Пожежа локалізована. Можу сказати, що, окрім «Барбашово», у нас були і за ніч і за ранок певні прямі влучання у житлові будинки, адміністративні будівлі. Усього зруйновані понад 700 будівель у місті Харкові. Обстріли не припиняються", — зазначив Терехов.
Доповнення
Напередодні у результаті обстрілу загорілись торгові павільйони у різних місцях ринку. Пожежу гасять вже 17 годин, площа займання близько 7 гектарів. Під час гасіння відбувся ще один обстріл. Один рятувальник загинув, ще один – поранений. Пошкоджено 2 житлових будинки.