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Пожар на юге Испании: огонь приблизился к заповеднику

Пожар на юге Испании: огонь приблизился к заповеднику

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Пожар в Андалусии, в горном регионе Сьерра Бермеха, который длится с вечера 8 сентября, приблизился вплотную к природному заповеднику с уникальными видами хвойных деревьев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

Горный регион Андалусии — единственное место в мире, где растет испанская пихта, которая сейчас под угрозой исчезновения. После пожара деревья этого вида не смогут восстановиться естественным способом.

Огонь затронул 48 гектаров национального парка Сьерра-де-лас-Ньевес, что привело к потере некоторых экземпляров, которые растут вокруг испанской пихты.

Кармен Креспо, министр сельского хозяйства, заверила, что испанская пихта в заповедной зоне Сьерра Бермехи, расположенной на северо-восток от пожара, не пострадала и сейчас опасность ей не угрожает.

В то же время в научном сообществе распространяется волнение. Ботаники отмечают, что заповедную зону не охраняют как полагается: нет центра защиты леса с контрольно-пропускным пунктом, пожарными машинами, техническим персоналом, профилактических кампаний или собственного плана противопожарной защиты.

Напомним

Огонь в Сьерра Бермеха вспыхнул 8 сентября. Тогда из жилых районов Эстепона Форрест-Хилл и Лас-Абехерас эвакуировали более 400 человек и перекрыли дороги для автомобилей.

По состоянию на 10 сентября было известно, что во время тушения пожара погиб 44-летний спасатель, было уничтожено 2000 гектаров территории, а более 900 человек эвакуировали.

За пять дней выгорело 7400 гектаров леса, а общий периметр пожара составляет 85 км.

С огнем борются более 900 человек, в том числе 250 военных. Соседние регионы направляют на помощь своих пожарных, технику, в частности противопожарные самолеты и вертолеты, общее количество которых сейчас составляет 41. Тушение осложняет сильный ветер, который часто меняет направление огня.

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