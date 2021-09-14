Пожар на юге Испании: огонь приблизился к заповеднику
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Пожар в Андалусии, в горном регионе Сьерра Бермеха, который длится с вечера 8 сентября, приблизился вплотную к природному заповеднику с уникальными видами хвойных деревьев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.
Детали
Горный регион Андалусии — единственное место в мире, где растет испанская пихта, которая сейчас под угрозой исчезновения. После пожара деревья этого вида не смогут восстановиться естественным способом.
Огонь затронул 48 гектаров национального парка Сьерра-де-лас-Ньевес, что привело к потере некоторых экземпляров, которые растут вокруг испанской пихты.
Кармен Креспо, министр сельского хозяйства, заверила, что испанская пихта в заповедной зоне Сьерра Бермехи, расположенной на северо-восток от пожара, не пострадала и сейчас опасность ей не угрожает.
В то же время в научном сообществе распространяется волнение. Ботаники отмечают, что заповедную зону не охраняют как полагается: нет центра защиты леса с контрольно-пропускным пунктом, пожарными машинами, техническим персоналом, профилактических кампаний или собственного плана противопожарной защиты.
Напомним
Огонь в Сьерра Бермеха вспыхнул 8 сентября. Тогда из жилых районов Эстепона Форрест-Хилл и Лас-Абехерас эвакуировали более 400 человек и перекрыли дороги для автомобилей.
По состоянию на 10 сентября было известно, что во время тушения пожара погиб 44-летний спасатель, было уничтожено 2000 гектаров территории, а более 900 человек эвакуировали.
За пять дней выгорело 7400 гектаров леса, а общий периметр пожара составляет 85 км.
С огнем борются более 900 человек, в том числе 250 военных. Соседние регионы направляют на помощь своих пожарных, технику, в частности противопожарные самолеты и вертолеты, общее количество которых сейчас составляет 41. Тушение осложняет сильный ветер, который часто меняет направление огня.