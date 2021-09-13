Пожежі на півдні Іспанії тривають: згоріло понад 7 тис. гектарів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На півдні Іспанії п’ятий день борються з вогнем, який охопив ліси Сьєрра Бермехи. Про це повідомляє УНН із посиланням на El Pais.
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За п’ять днів вигоріло 7400 гектарів території, а загальний периметр пожежі становить 85 км.
Через пожежу 1700 жителів шести муніципалітетів у Серранії-де-Ронда було евакуйовано. Водночас перші евакуйовані з міста Естепона, в якому почалася пожежа, вже повернулися додому.
З вогнем бореться понад 900 людей, зокрема 250 військових. Сусідні регіони скеровують на допомогу своїх пожежників, техніку, зокрема протипожежні літаки та гелікоптери, загальна кількість яких наразі становить 41.
Гасіння ускладнює сильний вітер, який часто змінює напрямок вогню.
Нагадаємо
Вогонь у Сьєрра Бермеха спалахнув 8 вересня. Тоді з житлових районів Естепона Форрест-Хілл і Лас-Абехерас евакуювали понад 400 людей і перекрили дороги для автомобілів.
Станом на 10 вересня було відомо, що під час гасіння пожежі загинув 44-річний рятувальник, було знищено 2000 гектарів території, а понад 900 людей евакуювали.