Пожежі на півдні Іспанії тривають: згоріло понад 7 тис. гектарів

ukru
17 березня, 19:38 • 84519 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 108611 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 166246 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 148074 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149072 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159936 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177432 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150063 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159236 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176047 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

17 березня, 17:05 • 71457 перегляди
Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

17 березня, 17:10 • 70448 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 91573 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 99784 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 84887 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 166245 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155434 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253016 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249294 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377582 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55510 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65361 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63528 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99498 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110073 перегляди
Актуальне
Пожежі на півдні Іспанії тривають: згоріло понад 7 тис. гектарів

Пожежі на півдні Іспанії тривають: згоріло понад 7 тис. гектарів

Київ • УНН

 • 20091 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. На півдні Іспанії п’ятий день борються з вогнем, який охопив ліси Сьєрра Бермехи. Про це повідомляє УНН із посиланням на El Pais.

Деталі

За п’ять днів вигоріло 7400 гектарів території, а загальний периметр пожежі становить 85 км.

Через пожежу 1700 жителів шести муніципалітетів у Серранії-де-Ронда було евакуйовано. Водночас перші евакуйовані з міста Естепона, в якому почалася пожежа, вже повернулися додому.

З вогнем бореться понад 900 людей, зокрема 250 військових. Сусідні регіони скеровують на допомогу своїх пожежників, техніку, зокрема протипожежні літаки та гелікоптери, загальна кількість яких наразі становить 41.

Гасіння ускладнює сильний вітер, який часто змінює напрямок вогню.

Нагадаємо

Вогонь у Сьєрра Бермеха спалахнув 8 вересня. Тоді з житлових районів Естепона Форрест-Хілл і Лас-Абехерас евакуювали понад 400 людей і перекрили дороги для автомобілів.

Станом на 10 вересня було відомо, що під час гасіння пожежі загинув 44-річний рятувальник, було знищено 2000 гектарів території, а понад 900 людей евакуювали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами