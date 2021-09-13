Пожары на юге Испании продолжаются: сгорело более 7 тыс. гектаров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На юге Испании пятый день борются с огнем, который охватил леса Сьерра Бермехи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.
Детали
За пять дней выгорело 7400 гектаров территории, а общий периметр пожара составляет 85 км.
Из-за пожара 1700 жителей шести муниципалитетов в Серрании-де-Ронда были эвакуированы. В то же время первые эвакуированные из города Эстепона, в котором начался пожар, уже вернулись домой.
С огнем борются более 900 человек, в том числе 250 военных. Соседние регионы направляют на помощь своих пожарных, технику, в частности противопожарные самолеты и вертолеты, общее количество которых сейчас составляет 41.
Тушение осложняет сильный ветер, который часто меняет направление огня.
Напомним
Огонь в Сьерра Бермеха вспыхнул 8 сентября. Тогда из жилых районов Эстепона Форрест-Хилл и Лас-Абехерас эвакуировали более 400 человек и перекрыли дороги для автомобилей.
По состоянию на 10 сентября было известно, что во время тушения пожара погиб 44-летний спасатель, было уничтожено 2000 гектаров территории, а более 900 человек эвакуировали.