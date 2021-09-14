Пожежа на півдні Іспанії: вогонь наблизився до заповідника
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Пожежа в Андалусії, у гірському регіоні Сьєрра Бермеха, яка триває з вечора 8 вересня, наблизилася впритул до природного заповідника з унікальними видами хвойних дерев. Про це повідомляє УНН із посиланням на El Pais.
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Гірський регіон Андалусії — єдине місце у світі, де росте іспанська ялиця, яка зараз під загрозою зникнення. Після пожежі дерева цього виду не зможуть відновитися природним способом.
Вогонь зачепив 48 гектарів національного парку Сьєрра-де-лас-Ньевес, що призвело до втрати деяких екземплярів, які ростуть навколо іспанської ялиці.
Кармен Креспо, міністр сільського господарства, запевнила, що іспанська ялиця в заповідній зоні Сьєрра Бермехи, розташованій на північний схід від пожежі, не постраждала і наразі небезпека їй не загрожує.
Водночас у науковій спільноті поширюється хвилювання. Ботаніки наголошують на тому, що заповідну зону не охороняють як належить: немає центру захисту лісу з контрольно-пропускним пунктом, пожежними машинами, технічним персоналом, профілактичних кампаній або власного плану протипожежного захисту.
Нагадаємо
Вогонь у Сьєрра Бермеха спалахнув 8 вересня. Тоді з житлових районів Естепона Форрест-Хілл і Лас-Абехерас евакуювали понад 400 людей і перекрили дороги для автомобілів.
Станом на 10 вересня було відомо, що під час гасіння пожежі загинув 44-річний рятувальник, було знищено 2000 гектарів території, а понад 900 людей евакуювали.
За п’ять днів вигоріло 7400 гектарів лісу, а загальний периметр пожежі становить 85 км.
Із вогнем бореться понад 900 людей, зокрема 250 військових. Сусідні регіони скеровують на допомогу своїх пожежників, техніку, зокрема протипожежні літаки та гелікоптери, загальна кількість яких наразі становить 41. Гасіння ускладнює сильний вітер, який часто змінює напрямок вогню.