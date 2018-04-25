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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар на нефтяной скважине в Индонезии: есть погибшие

Киев • УНН

 • 12434 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В провинции Ачех в Индонезии 10 человек погибли и 40 получили серьезные ожоги в результате пожара на нефтяной скважине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Antaranews.

Пожар на нефтяной скважине в Индонезии: есть погибшие

Пожар начался около 14.00 24 апреля, когда работники добывали нефть в скважине, прилегающей к жилым домам. Три жилые постройки полностью уничтожены огнем.

На месте находятся две пожарные машины, которые по состоянию на утро, до сих пор пытаются потушить пожар, который проходит в скважине на глубине 250 м.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 18 человек погибли в результате поджога бара на юге Китая.

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