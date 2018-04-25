Пожар на нефтяной скважине в Индонезии: есть погибшие

Пожар начался около 14.00 24 апреля, когда работники добывали нефть в скважине, прилегающей к жилым домам. Три жилые постройки полностью уничтожены огнем.

На месте находятся две пожарные машины, которые по состоянию на утро, до сих пор пытаются потушить пожар, который проходит в скважине на глубине 250 м.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 18 человек погибли в результате поджога бара на юге Китая.