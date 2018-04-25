Пожежа на нафтовій свердловині в Індонезії: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У провінції Ачех в Індонезії 10 людей загинули та 40 отримали серйозні опіки внаслідок пожежі на нафтовій свердловині. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Antaranews.
Пожежа почалася близько 14.00 24 квітня, коли працівники добували нафту в свердловині, прилеглій до житлових будинків. Три житлові споруди повністю знищені вогнем.
На місці перебувають дві пожежні машини, які станом на ранок, досі намагаються загасити пожежу, що триває у свердловині на глибині 250 м.
Як повідомляв УНН, щонайменше 18 людей загинули в результаті підпалу бару на півдні Китаю.