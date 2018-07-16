Пожар на мини-НПЗ в Харьковской области: погиб 21-летний рабочий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Во время пожара в автоцистерне с растворителем в Харьковской области погиб оператор нефтеперерабатывающего предприятия. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“В 11:50 пожар был локализован, в 13:35 полностью ликвидирован. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины 1997 г.р., оператора предприятия. Причина возгорания автоцистерны и сумма нанесенного ущерба устанавливается”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, 15 июля на номер “101” поступило сообщение о пожаре, возникшем на нефтеперерабатывающем предприятии по адресу: Харьковская область, Краснокутский район, с. Сонцедаровка, ул. Химическая, 2.
К месту пожара сразу было направлено 1 отделение Краснокутского райотдела ГСЧС и отделения добровольной пожарной команды нефтеперерабатывающего предприятия на автоцистернах. Также, учитывая опасность объекта, к месту пожара были направлены дополнительные подразделения по 1 отделению на автоцистернах с Валковского и Богодуховского районов.
На момент прибытия спасателей было установлено, что на территории нефтеперерабатывающего предприятия, вблизи резервуарного парка, под наливной эстакадой горит автоцистерна на базе автомобиля DAF, емкостью 28 м3, в которой находился растворитель.
Общая площадь пожара составляла около 40 кв.м. Была угроза распространения пламени на другие резервуары. Прокладка магистральной линии от автоцистерн осуществляли члены добровольной пожарной команды предприятия. Спасательные подразделения ГСЧС проводили тушение пожара и охлаждение соседних резервуаров.
Напомним, 21 июня под Киевом на АЗС произошел взрыв.