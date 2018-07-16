Пожежа на міні-НПЗ на Харківщині: загинув 21-річний робітник
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Під час пожежі в автоцистерні з розчинником на одному з нафтопереробних підприємств у Харківській області загинув оператор. Про це повідомив прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“Об 11:50 пожежу було локалізовано, о 13:35 повністю ліквідовано. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка 1997 р.н., оператора підприємства. Причина загорання автоцистерни та сума завданих збитків наразі встановлюється”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 15 липня на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на нафтопереробному підприємстві за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Сонцедарівка, вул. Хімічна, 2.
До місця пожежі відразу було направлено 1 відділення Краснокутського райвідділу ДСНС та відділення добровільної пожежної команди нафтопереробного підприємства на автоцистернах. Також, враховуючи небезпеку об’єкта, до місця пожежі були направлені додаткові підрозділи: по 1 відділенню на автоцистернах з Валківського та Богодухівського районів.
На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на території нафтопереробного підприємства, поблизу резервуарного парку, під наливною естакадою горить автоцистерна на базі автомобіля DAF, ємністю 28 м3, в якій знаходився розчинник.
Загальна площа пожежі складала близько 40 кв.м. Була загроза розповсюдження полум’я на інші резервуари. Прокладання магістральної лінії від автоцистерн здійснювали члени добровільної пожежної команди підприємства. Рятувальні підрозділи ДСНС проводили гасіння пожежі та охолодження сусідніх резервуарів.
Нагадаємо, 21 червня під Києвом на АЗС стався вибух.