Пожар на коллекторе в Киеве не повлиял на электроснабжение и инфраструктуру - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пожар в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели напряжением 10 кВт, на работу инфраструктуры Киева и электроснабжение объектов жилого фонда не повлиял. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ ГосЧС, передает УНН.
"Это событие негативных последствий не имело. На работу инфраструктуры города и электроснабжение объектов жилого фонда не повлияло, - говорится в сообщении.
Также указано, что жертв и пострадавших на месте пожара не было.
По данным спасателей, пожар начался 24 ноября около 18:00. К месту было вызвано аварийную бригаду "Киевэнерго" для обесточивания электрических проводов.
В 19:34 дежурная бригада ПАО "Киевэнерго" прибыла и начала работы, поочередно переключая напряжение на другие резервные электрические ветви с целью подачи бесперебойного электричества потребителям.
В 21:06 в столичном ГУ ГосЧС от дежурного бригады ПАО "Киевэнерго" получили письменное разрешение на тушение пожара в электрическом коллекторе.
Пожар был локализован в 22:13 и ликвидирован в 22:49 на площади 50 кв. м. Работали на месте 5 единиц пожарной техники и около 25 человек из личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в Киеве.