Пожежа на колекторі у Києві не вплинула на електропостачання та інфраструктуру - ДСНС

"Ця подія негативних наслідків не мала. На роботу інфраструктури міста та електропостачання об’єктів житлового фонду не вплинула", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що жертв та потерпілих на місці пожежі не було.

За даними рятувальників, пожежа розпочалася 24 листопада близько 18:00. До місця було викликано аварійну бригаду "Київенерго" для знеструмлення електричних дротів.

О 19:34 чергова бригада ПАТ “Київенерго” прибула і почала роботи, почергово переключаючи напругу на інші резервні електричні гілки з метою подачі безперебійного електроструму споживачам.

О 21:06 у столичному ГУ ДСНС від чергового бригади ПАТ “Київенерго” отримали письмовий дозвіл на гасіння пожежі у електричному колекторі.

Пожежу було локалізовано о 22:13 та ліквідовано о 22:49 на площі 50 кв. м. Працювали на місці 5 одиниць пожежної техніки та близько 25 осіб з особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.