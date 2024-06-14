Пожарные до сих пор борются с пожаром на промышленном объекте в Киевской области после атаки рф
Киев • УНН
Пожарные продолжают бороться с пожаром на промышленном объекте в Киевской области, вызванным российской атакой 12 июня, привлекая 221 человека, 76 единиц техники и 5 пожарных поездов.
В Киевской области сегодня, 14 июня, продолжается тушение пожара на промышленном предприятии, вызванного атакой рф 12 июня, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН.
"На Киевщине продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии россии", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
На месте, как указано, работает 221 человек личного состава, 76 единиц техники и пять пожарных поездов.
Напомним
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что к ликвидации пожара, возникшего в результате утренней атаки рф 12 июня, привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци и государственного предприятия "Борисполь".