Пожарные до сих пор борются с пожаром на промышленном объекте в Киевской области после атаки рф

В Киевской области сегодня, 14 июня, продолжается тушение пожара на промышленном предприятии, вызванного атакой рф 12 июня, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

"На Киевщине продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии россии", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

На месте, как указано, работает 221 человек личного состава, 76 единиц техники и пять пожарных поездов.

Напомним

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что к ликвидации пожара, возникшего в результате утренней атаки рф 12 июня, привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци и государственного предприятия "Борисполь".