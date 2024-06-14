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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожарные до сих пор борются с пожаром на промышленном объекте в Киевской области после атаки рф

Пожарные до сих пор борются с пожаром на промышленном объекте в Киевской области после атаки рф

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 09:10  •  29915 просмотра

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Пожарные продолжают бороться с пожаром на промышленном объекте в Киевской области, вызванным российской атакой 12 июня, привлекая 221 человека, 76 единиц техники и 5 пожарных поездов.

В Киевской области сегодня, 14 июня, продолжается тушение пожара на промышленном предприятии, вызванного атакой рф 12 июня, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

"На Киевщине продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии россии", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

На месте, как указано, работает 221 человек личного состава, 76 единиц техники и пять пожарных поездов.

Напомним

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что к ликвидации пожара, возникшего в результате утренней атаки рф 12 июня, привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци и государственного предприятия "Борисполь".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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