Пожежники досі боряться з пожежею на промисловому об'єкті на Київщині після атаки рф
Київ • УНН
Пожежники продовжують боротися з пожежею на промисловому об'єкті в Київській області, спричиненою російською атакою 12 червня, залучивши 221 особу, 76 одиниць техніки та 5 пожежних потягів.
У Київській області сьогодні, 14 червня, триває гасіння пожежі на промисловому підприємстві, спричиненої атакою рф 12 червня, повідомили у п'ятницю у ДСНС України, пише УНН.
"На Київщині продовжується ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
На місці, як вказано, працює 221 особа особового складу, 76 одиниць техніки та п’ять пожежних потягів.
Нагадаємо
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що до ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок ранкової атаки рф 12 червня, залучено пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці та державного підприємства "Бориспіль".