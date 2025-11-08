Пожар на складе парфюмерии в Турции унес жизни 6 человек
Киев • УНН
Пожар на складе парфюмерии в Коджаэли, Турция, привел к гибели шести человек и ранениям пятерых. Начато расследование, трое подозреваемых задержаны.
Пожар произошел на складе парфюмерии в Коджаэли в Турции, 6 человек погибли, сообщает TRT News, пишет УНН.
Детали
"По неизвестной причине на складе,.. где также производились духи, вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.
После получения сообщения на место происшествия были направлены многочисленные пожарные, что позволило взять пожар под контроль.
Губернатор региона Ильхами Акташ объявил, что пожар потушен, шесть человек погибли и пятеро получили ранения.
Тем временем начато расследование причин пожара.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч объявил, что выданы ордера на задержание трех подозреваемых в рамках расследования пожара на фабрике.
Турция закрыла пролив Дарданеллы для судоходства из-за масштабных пожаров08.08.25, 19:05 • 3799 просмотров