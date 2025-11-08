ukenru
Пожежа на складі парфумів у Туреччині забрала життя 6 людей

Київ

Пожежа на складі парфумів у Коджаелі, Туреччина, призвела до загибелі шести людей та поранень п'ятьох. Розпочато розслідування, трьох підозрюваних затримано.

Пожежа сталася на складі парфумів у Коджаелі у Туреччині, 6 людей загинули, повідомляє TRT News, пише УНН.

Деталі

"З невідомої причини на складі,.. де також вироблялися парфуми, спалахнула пожежа", - ідеться у повідомленні.

Після отримання повідомлення на місце події було направлено численних пожежників, що дозволило взяти пожежу під контроль.

Губернатор регіону Ільхамі Акташ оголосив, що пожежу загасили, шестеро людей загинули і п'ятеро отримали поранення.

Тим часом розпочато розслідування причин пожежі.

Міністр юстиції Туреччині Йилмаз Тунч оголосив, що видано ордери на затримання трьох підозрюваних у межах розслідування пожежі на фабриці.

Туреччина закрила протоку Дарданелли для судноплавства через масштабні пожежі08.08.25, 19:05 • 3799 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Туреччина