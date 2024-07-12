Во Франции на шпиле Руанского собора полностью ликвидировали пожар. Об этом сообщает BFM TV, передает УНН.

Детали

Сегодня около 17:00 на шпиле Руанского собора во Франции удалось полностью ликвидировать пожар.

Пожар вспыхнул в полдень на шпиле Руанского собора. Пожарные быстро взяли под контроль ситуацию и объявили о полном затухании пожара около 17:00.

На данном этапе не сообщается о серьезных повреждениях религиозного сооружения.

Несмотря на то, что пожар вспыхнул на высоте примерно 120 метров, его быстро взяли под контроль.

Тем не менее, пожарным нужно было осмотреть все "горячие точки", прежде чем официально объявить о ликвидации пожара.

Кроме 70 пожарных и 40 машин, для осмотра места происшествия также были направлены группы, специализирующиеся на опасных средах и долгосрочной разведке пожарных.

На шпиле Руанского собора во Франции вспыхнул пожар на шпиле