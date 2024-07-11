На шпиле Руанского собора во Франции сегодня утром вспыхнул пожар, сообщает BFM TV, пишет УНН.

Детали

Собор эвакуировали, указали в префектуре Приморская Сена на X.

Вокруг здания установлен охранный периметр. На месте работают экстренные службы. Сообщается, что привлечено 63 пожарных, задействовано около 33 единиц техники

Людей призвали избегать этого района, чтобы облегчить реагирование на инцидент. Изменено движение общественного транспорта вблизи этого района.

На шпиле собора, как указано, велись работы. Происхождение инцидента "на данном этапе неизвестно", заявил мэр Руана Николя Майер-Россиньоль.

Спустя 5 лет после пожара Нотр-Дам сбрасывает строительные леса: таймлапс восстановления собора

Справочно

Руанский собор - готический собор в городе Руан. С 1876 до 1880 года был самым высоким зданием мира (151 метр), уступив этот титул Кельнскому собору.