Внедорожник сбил военного на пешеходном переходе в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня водитель внедорожника "Ssang Yong 1962 г.р. на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на военного 1994 г.р. на ул. Шевченко в Кропивницком. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.