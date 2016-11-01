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15 марта, 19:03 • 114915 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165651 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137370 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129864 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112587 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105340 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101344 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134824 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Внедорожник сбил военного на пешеходном переходе в Кропивницком

Внедорожник сбил военного на пешеходном переходе в Кропивницком

Киев • УНН

 • 6518 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня водитель внедорожника "Ssang Yong 1962 г.р. на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на военного 1994 г.р. на ул. Шевченко в Кропивницком. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.

Согласно информации, пострадавший служит в военной части В2336.

Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Его состояние средней тяжести.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Водитель ждал правоохранителей на месте происшествия. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили. Причины аварии установят следователи.

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