Внедорожник сбил военного на пешеходном переходе в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня водитель внедорожника "Ssang Yong 1962 г.р. на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на военного 1994 г.р. на ул. Шевченко в Кропивницком. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.
Согласно информации, пострадавший служит в военной части В2336.
Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Его состояние средней тяжести.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Водитель ждал правоохранителей на месте происшествия. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили. Причины аварии установят следователи.