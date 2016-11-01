Позашляховик збив військового на пішохідному переході у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні водій позашляховика “Ssang Yong 1962 р.н. на нерегульованому перехресті скоїв наїзд на військового 1994 р.н на вул. Шевченка у Кропивницькому. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у прес-службі Патрульної поліції Кропивницького.
Згідно з інформацією, постраждалий служить у військовій частині В2336.
Чоловіка госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою. Його стан середньої тяжкості.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Водій чекав правоохоронців на місці події. Ознак алкогольного сп’яніння у нього не виявили. Причини аварії встановлять слідчі.