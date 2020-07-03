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Внеочередное заседание ВР: на повестке дня увольнение Смолия и Терентьева

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В обнародованной повестке дня Верховной Рады на внеочередное заседание парламента есть вопросы об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины и Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня внеочередного заседания ВР.

Так, в повестке дня - для включения и принятия решения проект постановления №3772 об увольнении Смолия Я.В. с должности главы Национального банка Украины. Представление комитета сделано 3 июля.

Также в перечне вопросов - проект постановления №3784 об увольнении Терентьева Ю.А. с должности председателя Антимонопольного комитета Украины. Проект по представлению комитета предоставлен 3 июля.

Напомним, Рада начала внеочередное заседание.

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