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Позачергове засідання ВР: на порядку денному звільнення Смолія і Терентьєва

Позачергове засідання ВР: на порядку денному звільнення Смолія і Терентьєва

Київ • УНН

 • 11343 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. В оприлюдненому порядку денному Верховної Ради на позачергове засідання парламенту є питання про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України та Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний позачергового засідання ВР.

Так, у порядку денному - для включення та прийняття рішення проект постанови №3772 про звільнення Смолія Я.В. з посади голови Національного банку України. Подання комітету зроблено 3 липня.

Також у переліку питань - проект постанови №3784 про звільнення Терентьєва Ю.О. з посади голови Антимонопольного комітету України. Проект з поданням комітету надано 3 липня.

Нагадаємо, Рада розпочала позачергове засідання.

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