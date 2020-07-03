Позачергове засідання ВР: на порядку денному звільнення Смолія і Терентьєва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. В оприлюдненому порядку денному Верховної Ради на позачергове засідання парламенту є питання про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України та Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний позачергового засідання ВР.
Так, у порядку денному - для включення та прийняття рішення проект постанови №3772 про звільнення Смолія Я.В. з посади голови Національного банку України. Подання комітету зроблено 3 липня.
Також у переліку питань - проект постанови №3784 про звільнення Терентьєва Ю.О. з посади голови Антимонопольного комітету України. Проект з поданням комітету надано 3 липня.
Нагадаємо, Рада розпочала позачергове засідання.