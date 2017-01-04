Поезда "Укрзализныци" в 2016 году вывезли 160 раненых бойцов из зоны АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В 2016 году скоростной поезд №733/734 Красноармейск - Киев регулярно перевозил раненых участников АТО из Красноармейска в Днепропетровск. За это время перевезено 160 бойцов и 58 медиков для их сопровождения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Уже более года скоростной поезд №733/734 Красноармейск - Киев регулярно перевозит раненых участников АТО из Красноармейска в Днепропетровск. За это время перевезено 160 бойцов и 58 медиков для их сопровождения. ПАО "Укрзализныця" осуществляет такие перевозки за собственные деньги", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, между Красноармейском и Днепропетровском - более 200 км, которые поезд преодолевает за 2 часа 15 минут, что позволяет оперативно перевозить людей, которые нуждаются в скорейшей медицинской помощи.
Напомним, с начала противостояния на востоке Украины в ряды ВСУ было мобилизовано около 3600 железнодорожников.