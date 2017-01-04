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Поїзди “Укрзалізниці” у 2016 році вивезли 160 поранених бійців із зони АТО

Київ • УНН

 • 6672 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У 2016 році швидкісний поїзд №733/734 Красноармійськ — Київ регулярно перевозивпоранених учасників АТО з Красноармійська до Дніпропетровська. За цей час перевезено 160 бійців та 58 медиків для їх супроводження. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

"Вже понад рік швидкісний поїзд №733/734 Красноармійськ – Київ регулярно перевозить поранених учасників АТО з Красноармійська до Дніпропетровська. За цей час перевезено 160 бійців та 58 медиків для їх супроводження. ПАТ «Укрзалізниця» здійснює такі перевезення за власний кошт", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, між Красноармійськомі Дніпропетровськом—понад 200 км, які поїзд долає за 2 години 15 хвилин, що дозволяє оперативно перевозити людей, які потребують якнайшвидшої медичної допомоги.

Нагадаємо, від початку протистояння на сході України до лав ЗСУ було мобілізованоблизько 3,6 тисяч залізничників.

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