Поїзди “Укрзалізниці” у 2016 році вивезли 160 поранених бійців із зони АТО

"Вже понад рік швидкісний поїзд №733/734 Красноармійськ – Київ регулярно перевозить поранених учасників АТО з Красноармійська до Дніпропетровська. За цей час перевезено 160 бійців та 58 медиків для їх супроводження. ПАТ «Укрзалізниця» здійснює такі перевезення за власний кошт", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, між Красноармійськомі Дніпропетровськом—понад 200 км, які поїзд долає за 2 години 15 хвилин, що дозволяє оперативно перевозити людей, які потребують якнайшвидшої медичної допомоги.

Нагадаємо, від початку протистояння на сході України до лав ЗСУ було мобілізованоблизько 3,6 тисяч залізничників.