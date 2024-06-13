На сайте Офиса президента Украины появился текст Двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и США, которое 13 июня подписали президент Владимир Зеленский и глава США Джозеф Байден, передает УНН. Ознакомиться с текстом соглашения можно по ссылке.

Детали

В рамках этого соглашения Соединенные Штаты будут работать с партнерами над укреплением способности Украины защищать себя и сдерживать будущую агрессию. Отмечается, что Соединенные Штаты укрепят безопасность Украины, которая является ключевой для европейской безопасности и американской безопасности.

С подписанием этого 10-летнего соглашения Соединенные Штаты и Украина будут работать вместе, чтобы:

Развивать и поддерживать надежную оборону и способность Украины к сдерживанию. Соглашение излагает видение будущих украинских Вооруженных Сил, которые являются сильными, устойчивыми и жизнеспособными.

Усилить способность Украины поддерживать свою борьбу в долгосрочной перспективе, в частности опираясь на усилия, направленные на укрепление оборонно-промышленной базы Украины, а также поддерживая ее экономическое восстановление и энергетическую безопасность.

Ускорить евроатлантическую интеграцию Украины, в частности путем осуществления Украиной реформ демократических, экономических институтов и институтов безопасности в соответствии с ее целями вступления в ЕС и программой реформ НАТО.

Достичь справедливого мира, который бы уважал права Украины согласно международному праву, опирался на широкую глобальную поддержку, поддерживал ключевые принципы Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность, а также предусматривал ответственность России за ее действия.

Провести консультации на высшем уровне в случае будущего вооруженного нападения России на Украину с целью определения соответствующих и необходимых мер для поддержки Украины и наложения санкций на Россию.

Сотрудничество в сфере обороны и безопасности между Украиной и США может охватывать:

программы подготовки и военного образования;

предоставление товаров и услуг оборонного назначения;

совместные военные маневры и учения;

постоянное совместное планирование для противостояния угрозам для Сторон, включая руководящими принципами, соответствующими правилами применения оружия и командования и управления, в зависимости от обстоятельств;

продолжение совместного планирования противостояния угрозам для Сторон, включая руководящими принципами, соответствующими правилами применения силы, а также командования и управления, при необходимости;

сотрудничество с целью содействия кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры;

сотрудничество с целью развития способности Украины противодействовать российской и любой другой пропаганде и дезинформации;

сотрудничество с целью содействия региональному миру и безопасности в Черном море;

сотрудничество с целью поддержки изъятия невзорвавшихся боеприпасов и разминирования.

США и Украина подписали 10-летнее двустороннее соглашение по безопасности - Reuters