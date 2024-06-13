З’явився текст Двосторонньої безпекової угоди між Україною та США
Київ • УНН
США та Україна підписали 10-річну Двосторонню угоду про безпеку з метою зміцнення обороноздатності України, сприяння її євроатлантичній інтеграції та досягнення справедливого миру, який покладе на Росію відповідальність за її дії.
На сайті Офісу президента України з’явився текст Двосторонньої безпекової угоди між Україною та США, яку 13 червня підписали президент Володимир Зеленський та очільник США Джозеф Байден, передає УНН. Ознайомитися із текстом угоди можна за посиланням.
Деталі
В межах цієї угоди Сполучені Штати працюватимуть із партнерами над зміцненням здатності України захищати себе і стримувати майбутню агресію. Зазначається, що Сполучені Штати зміцнять безпеку України, яка є ключовою для європейської безпеки та американської безпеки.
З підписанням цієї 10-річної угоди Сполучені Штати та Україна працюватимуть разом, щоб:
- Розбудовувати та підтримувати надійну оборону та спроможність України до стримування. Угода викладає бачення майбутніх українських Збройних Сил, які є сильними, стійкими та життєздатними.
- Посилити спроможність України підтримувати свою боротьбу в довгостроковій перспективі, зокрема спираючись на зусилля, спрямовані на зміцнення оборонно-промислової бази України, а також підтримуючи її економічне відновлення та енергетичну безпеку.
- Прискорити євроатлантичну інтеграцію України, зокрема шляхом здійснення Україною реформ демократичних, економічних та безпекових інститутів відповідно до її цілей вступу до ЄС та програми реформ НАТО.
- Досягти справедливого миру, який би поважав права України згідно з міжнародним правом, спирався на широку глобальну підтримку, підтримував ключові принципи Статуту ООН, включно із суверенітетом і територіальною цілісністю, а також передбачав відповідальність Росії за її дії.
- Провести консультації на найвищому рівні у випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну з метою визначення відповідних та необхідних заходів для підтримки України та накладення санкцій на Росію.
Співробітництво у сфері оборони та безпеки між Україною та США може охоплювати:
- програми підготовки та військової освіти;
- надання товарів і послуг оборонного призначення;
- спільні військові маневри та навчання;
- постійне спільне планування для протистояння загрозам для Сторін, включно з керівними принципами, відповідними правилами застосування зброї та командування й управління, залежно від обставин;
- продовження спільного планування протистояння загрозам для Сторін, включно з керівними принципами, відповідними правилами застосування сили, а також командування й управління, за необхідності;
- співпраця з метою сприяння кібербезпеці та захисту критичної інфраструктури;
- співпраця з метою розвитку спроможності України протидіяти російській та будь-якій іншій пропаганді та дезінформації;
- співпраця з метою сприяння регіональному миру та безпеці в Чорному морі;
- співпраця з метою підтримки вилучення боєприпасів, що не вибухнули, та розмінування.
США та Україна підписали 10-річну двосторонню безпекову угоду - Reuters 13.06.24, 20:52 • 23900 переглядiв