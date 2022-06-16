Появление Тарпана в базе Миротворца - важный сигнал для его бизнес-партнеров - Мосийчук
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Появление разыскиваемого в Украине Руслана Тарпана в базе “Миротворца” является важным сигналом для его бизнес-партнеров. Такое мнение журналистам УНН озвучил общественный деятель и бывший нардеп Игорь Мосийчук.
Мол таким образом все, кто сталкивался и захочет в будущем работать с Тарпаном, будут понимать, что им интересуются украинские спецслужбы.
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“Это (появление Тарпана в “Миротворце” – ред.) обычно является важным сигналом для его бизнес-партнеров, который означает, что им (Тарпаном – ред.) интересуются украинские спецслужбы. Ведь если в базу Миротворца попадают какие-то политики, особенно украинские – мы можем это списывать на какие-то политические нюансы, а в данном случае речь идет о конкретном лице, которым занимались и занимаются правоохранительные органы, более того — требуют его экстрадиции", – заявил Мосийчук.
Напомним
На днях бывшего депутата и бизнесмена Руслана Тарпана внесли в базу “Миротворца” как такого, что “находится в розыске как коррупционер и диверсант в сфере экономики. Подозревается в связях с ФСБ россии”.
Тарпан с 2017 года разыскивается МВД, а с 2021 года находится еще и в международном розыске.
Он – главный подозреваемый в деле по хищению сотен миллионов гривен во время строительства проекта “Глубоководный выпуск”. Поэтому суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, правоохранители осуществляют перевод процессуальных документов, необходимых для запроса о предоставлении международной правовой помощи в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов с целью запроса на экстрадицию Тарпана.
В Украине Тарпану грозит до 12 лет лишения свободы.