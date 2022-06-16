Поява Тарпана у базі “Миротворця” - важливий сигнал для його бізнес-партнерів - Мосійчук

Мовляв таким чином всі, хто стикався та захоче в майбутньому працювати з Тарпаном розумітимуть, що ним цікавляться українські спецслужби.

Цитата

“Це (поява Тарпана у “Миротворці” - ред.) звичайно є важливим сигналом для його бізнес-партнерів, який означає, що ним (Тарпаном - ред.) цікавляться українські спецслужби. Адже якщо в базу Миротворця потрапляють якісь політики, особливо українські – ми можемо це списувати на якісь політичні нюанси, а в даному випадку йде мова про конкретну особу, якою займались і займаються правоохоронні органи, ба більше - вимагають його екстрадиції”, - заявив Мосійчук.

Нагадаємо

Днями колишнього депутата та бізнесмена Руслана Тарпана внесли у базу “Миротворця” як такого, що “перебуває у розшуку як корупціонер та диверсант у сфері економіки. Підозрюється у зв'язках із фсб росії”.

Тарпан з 2017 розшукується МВС, а з 2021 перебуває ще й у міжнародному розшуку.

Він - головний підозрюваний у справі щодо розкрадання сотень мільйонів гривень під час будівництва проекту “Глибоководний випуск”. Через це суд вже обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, правоохоронці здійснюють переклад процесуальних документів, необхідних для запиту про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів з метою запиту на екстрадицію Тарпана.

В Україні Тарпану загрожує до 12 років позбавлення волі.