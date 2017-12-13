Появление рынка электроэнергии решит вопрос с ценами на уголь и ядерное топливо
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Введение в Украине рынка электроэнергии позволит урегулировать вопрос стоимости угля и ядерное топливо. Такое мнение в ходе круглого стола "Рыночное ценообразование на энергоресурсы как часть международных обязательств Украины и фактор энергетической безопасности" высказал Лев Пидлисецкий, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки энергии Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, передает УНН.
"Вопрос цен на уголь и ядерное топливо решится, после того как в Украине появится рынок электроэнергии. Тогда никто не будет везти уголь из Роттердама, но пока рынка нет. Появление конкуренции будет способствовать динамике и развитии отрасли положительно скажется в том числе и на ценах для населения", - подчеркнул он.
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По словам Пидлисецкого, введение формулы Роттердам + - это либо непрофессионализм или злоупотребления. Из-за введения этой формулы появился разбег по ценам для промышленности и населения.
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Справка УНН: Роттердам + - это формула расчета стоимости угля. Цена угля, рассчитанная по такой методике, закладывается в стоимость электроэнергии, отпускают ТЭС.