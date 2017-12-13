Поява ринку електроенергії вирішить питання з цінами на вугілля та ядерне паливо
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Запровадження в Україні ринку електроенергії дозволить врегулювати питання вартості вугілля та ядерне паливо. Таку думку у ході круглого столу “Ринкове ціноутворення на енергоресурси як частина міжнародних зобов’язань України та фактор енергетичної безпеки” висловив Лев Підлісецький, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування енергії Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, передає УНН.
“Питання цін на вугілля та ядерне паливо вирішиться, після того як в Україні з’явиться ринок електроенергії. Тоді ніхто не буде везти вугілля з Роттердаму, але поки ринку немає. Поява конкуренції сприятиме динаміці та розвитку галузі, що позитивно позначиться в тому числі і на цінах для населення”, — наголосив він.
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За словами Підлісецького, запровадження формули Роттердам+ — це або непрофесіоналізм або зловживання. Через запровадження цієї формули з’явився розбіг по цінах для промисловості і населення.
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Довідка УНН: Роттердам + - це формула розрахунку вартості вугілля. Ціна вугілля, розрахована за такою методикою, закладається у вартість електроенергії, яку відпускають ТЕС.