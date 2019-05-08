Связанные с "оборонным делом" детективы НАБУ отделались дисциплинарными наказаниями
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) привлекло к дисциплинарной ответственности двух детективов главного подразделения детективов НАБУ, которые были уличены в препятствовании деятельности адвоката. Соответствующие приказы Директор Национального бюро Артем Сытник подписал 3-6 мая 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
“Двух детективов Главного подразделения детективов НАБУ, которых уличили в препятствовании профессиональной деятельности адвоката, привлечены к дисциплинарной ответственности. К одному из них, руководителя отдела детективов, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Второму детективу этого же отдела объявлен выговор. Также к дисциплинарной ответственности привлечен сотрудника Управления специальных операций”, — говорится в сообщении.
В НАБУ сообщили, что события, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, состоялись в феврале 2019 года. После этого бюро провело служебное расследование и дисциплинарная комиссия определила вид наказания.
“Мы проанализировали ситуацию, обсудили ее с представителями адвокатского сообщества во время заседания Совета общественного контроля. Провели разъяснительную работу с детективами и планируем в будущем сотрудничать в этом направлении с адвокатами”, — сказал Сытник.
Напомним, двух детективов, упомянутых в журналистском расследовании о коррупции в оборонке, ранее отстранили на время проведения служебного расследования.
Ранее УНН сообщал, что Государственное бюро расследований проводило обыски в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере.