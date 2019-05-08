Пов'язані з "оборонною справою" детективи НАБУ відбулись дисциплінарними покараннями

“Двох детективів Головного підрозділу детективів НАБУ, яких викрили на перешкоджанні здійсненню професійної діяльності адвоката, притягнуто до дисциплінарної відповідальності. До одного з них, керівника відділу детективів, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність. Другому детективу цього ж відділу оголошено догану. Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто працівника Управління спеціальних операцій”, — йдеться у повідомленні.

У НАБУ повідомили, що події, які стали приводом для притягнення детективів до дисциплінарної відповідальності, відбулись у лютому 2019 року. Після цього бюро провело службове розслідування і дисциплінарна комісія визначила вид покарання.

“Ми проаналізували ситуацію, що склалася, обговорили її з представниками адвокатської спільноти під час засідання Ради громадського контролю. Провели роз’яснювальну роботу з детективами і плануємо в майбутньому співпрацювати в цьому напрямку з адвокатами”, — сказав Ситник.

Нагадаємо, двох детективів, згаданих у журналістському розслідуванні щодо корупції в оборонці, раніше було відсторонено на час проведення службового розслідування.

Раніше УНН повідомляв, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в НАБУ у межах розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері.