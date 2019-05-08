Пов'язані з "оборонною справою" детективи НАБУ відбулись дисциплінарними покараннями
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) притягнуло до дисциплінарної відповідальності двох детективів головного підрозділу детективів НАБУ, що були викриті на перешкоджанні діяльності адвоката. Відповідні накази Директор Національного бюро Артем Ситник підписав 3-6 травня 2019 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр НАБУ.
“Двох детективів Головного підрозділу детективів НАБУ, яких викрили на перешкоджанні здійсненню професійної діяльності адвоката, притягнуто до дисциплінарної відповідальності. До одного з них, керівника відділу детективів, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність. Другому детективу цього ж відділу оголошено догану. Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто працівника Управління спеціальних операцій”, — йдеться у повідомленні.
У НАБУ повідомили, що події, які стали приводом для притягнення детективів до дисциплінарної відповідальності, відбулись у лютому 2019 року. Після цього бюро провело службове розслідування і дисциплінарна комісія визначила вид покарання.
“Ми проаналізували ситуацію, що склалася, обговорили її з представниками адвокатської спільноти під час засідання Ради громадського контролю. Провели роз’яснювальну роботу з детективами і плануємо в майбутньому співпрацювати в цьому напрямку з адвокатами”, — сказав Ситник.
Нагадаємо, двох детективів, згаданих у журналістському розслідуванні щодо корупції в оборонці, раніше було відсторонено на час проведення службового розслідування.
Раніше УНН повідомляв, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в НАБУ у межах розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері.