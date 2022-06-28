Повтор катастрофы 2021 года: север Турции страдает от масштабного наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Провинции Черноморского региона Турции затопило после внезапных ливней в конце воскресенья. Сильнейшое наводнение обрушились на район Инебола провинции Кастамону. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Sabah.
Детали
Ливни вызвали отключение электроэнергии. В результате паводка упали два железных пешеходных моста. Наводнение также привело к закрытию дороги, соединяющей район с центром Кастамона.
Сейчас известно, что два человека пропали без вести.
Государственная метеорологическая служба Турции и Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями присвоили Кастамону «красный код», самый высокий уровень экстренного оповещения.
Наводнения также вызвали оползни из-за которых была закрыта главная дорога, соединяющая город Инеболу с центром Кастамона.
Наводнения также нарушили жизнь в соседних Кастамону провинциях Синоп и Бартин, которые также пострадали от смертоносных наводнений в августе 2021 года.
В Синопском районе Тюркели бурные воды после сильного ливня затопили мечеть и несколько домов.
Контекст
Черноморский регион Турции подвержен наводнениям из-за дождливого климата, но в последние годы они усилились, унося больше жизней. Эксперты связывают это с изменением климата, что увеличивает количество осадков. Кроме того, в катастрофических последствиях наводнений играет роль бессистемная, неправильная застройка. В отчете турецкой полиции о наводнениях в регионе в 2021 году эти два фактора были указаны как причины жертв. Строительство жилых домов в русле реки и неправильное строительство мостов среди других факторов, перечисленных в отчете как виновники большого количества погибших и убытков.
Добавим
В результате наводнений в трех северо-западных турецких провинциях в августе прошлого года погибли 82 человека.