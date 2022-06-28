Повторення катастрофи 2021 року: північ Туреччини потерпає від масштабної повені

Деталі

Зливи викликали відключення електроенергії. В результаті паводку впали два залізні пішохідні мости. Повінь також призвела до закриття дороги, що з'єднує район із центром Кастамону.

Наразі відомо, що двоє людей зникли безвісти.

Державна метеорологічна служба Туреччини та Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями присвоїли Кастамону «червоний код», найвищий рівень екстреного сповіщення.

Повені також викликали зсуви через які було закрито головну дорогу, яка з'єднує місто Інеболу з центром Кастамону.

Повені також порушили життя у сусідніх із Кастамону провінціях Синоп та Бартін, які також постраждали від смертоносних повеней у серпні 2021 року.

У Синопському районі Тюркелі бурхливі води після сильної зливи затопили мечеть і кілька будинків.

Контекст

Чорноморський регіон Туреччини схильний до повеней через дощовий клімат, але в останні роки вони посилилися, забираючи більше життів. Експерти пов'язують це із зміною клімату, що збільшує кількість опадів. З іншого боку, у катастрофічних наслідках повеней відіграє роль безсистемна, неправильна забудова. У звіті турецької поліції про повені в регіоні у 2021 році ці два фактори були вказані як причини жертв. Будівництво житлових будинків у руслі річки та неправильне будівництво мостів серед інших факторів, перерахованих у звіті як винуватці великої кількості загиблих та збитків.

Додамо

Внаслідок повеней у трьох північно-західних турецьких провінціях у серпні минулого року загинули 82 особи.