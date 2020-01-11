Повторение финала Лиги чемпионов: "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В матче 22-го тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" в выездном матче победил "Тоттенхэм", сообщает корреспондент УНН.
Имея лучший процент владения мячом (67:33 процента) "мерсисайдцы" конвертировали это в единый забитый мяч во встрече. Ближе к концу тайма Мохамед Салах зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил его в ноги Роберта фирменные - бразилец был точен при ударе низом (1:0).
Примечательно, что этот поединок стал повторения крайнего розыгрыша финала Лиги чемпионов в котором команда Клоппа также вышла победителем.
Заметим, что "мерсисайдцы" продолжают лидировать в турнирной таблице (61 очко), "шпоры" на 8-м месте (30 очков). Кроме того, показатель в "Ливерпуль" стал рекордный в 21 матче национального первенства в рамках одного сезона для клубов из 5 европейских топ-лиг.
Добавим, среди других результатов отметим поражение "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко от "Шеффилда" - 0:1.