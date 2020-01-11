Повторення фіналу Ліги чемпіонів: "Ліверпуль" здобув перемогу над "Тоттенхемом"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У матчі 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" у виїзному матчі переміг "Тоттенхем", повідомляє кореспондент УНН.
Маючи кращий відсоток володіння м'ячем (67:33 відсотки) "мерсисайдці" конвертували це в єдиний забитий м'яч у зустрічі. Ближче до завершення тайму Мохамед Салах зачепився за м'яч у чужій карній зоні та скинув його в ноги Роберта Фірмено – бразилець був точним при ударі низом (1:0).
Примітно, що цей поєдинок став повторення крайнього розіграшу фіналу Ліги чемпіонів в якому команда Клоппа також вийшла переможцем.
Зауважимо, що"мерсисайдці" продовжують лідирувати в турнірній таблиці (61 очко), "шпори" на 8-му місці (30 очок). Крім того, показник в "Ліверпуля" став рекордний в 21 матчі національної першості в рамках одного сезону для клубів з 5 європейських топ-ліг.
Додамо, серед інших результатів відзначимо поразку "Вест Хема" Андрія Ярмоленка "Шеффілду" – 0:1.