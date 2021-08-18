Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 2,8 миллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 2,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 7,7 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 118 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 4 851 541 человек, из них получили одну дозу - 4 581 539 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 851 458 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 702 997 прививок", - сообщили в Минздраве.
Детали
118 594 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 17 августа 2021 года. Одну дозу получили 58 441 человек, полностью иммунизированы - 60 153 человека.
В течение суток работали: 839 мобильных бригад, 2797 пунктов прививки; 317 центров вакцинации.