Повністю вакцинованих від COVID-19 українців уже 2,8 мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже понад 2,8 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 7,7 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 118 тисяч, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 851 541 людину, з них отримали одну дозу – 4 581 539 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 851 458 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 702 997 щеплень", - повідомили у МОЗ.
Деталі
118 594 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 17 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 58 441 людина, повністю імунізовані - 60 153 людини.
Протягом доби працювали: 839 мобільних бригад, 2 797 пунктів щеплення; 317 центрів вакцинації.