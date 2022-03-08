Полностью два украинских подиума: сборная завоевала еще девять медалей Паралимпиады-2022

Детали

Все медали были добыты в разных классах биатлонных гонок на 10 км. Только "сине-желтые" цвета развевались над пьедесталом почета сразу в двух видах программы.

У женщин среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата (класс стоя): "золото" завоевала Ирина Буй, "серебро" - Александра Кононова, "бронзу" - Людмила Ляшенко.

У мужчин, которые соревновались в категории с нарушением зрения, вся первая пятерка осталась за представителями Украины. Виталий Лукьяненко (класс B3, гайд Бабар) стал уже двукратным чемпионом Паралимпиады-2022. Компанию на пьедестале ему составили Анатолий Ковалевский (класс B2, гайд Мукшин) и Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Никонович).

Вице-чемпионами Паралимпиады, одержав свою вторую и третью медали Пекина-2022 соответственно, стали Григорий Вовчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2, гайд Марченко). "Бронзу" завоевал Тарас Радь (класс LW12).

Дополнение

За все соревновательные дни в активе Украины 17 высоких наград: 6 "золотых", 7 "серебряных", 4 "бронзовые" медали и второе общекомандное место на Паралимпиаде-2022. У лидера соревнований Китая - 8 золотых наград.