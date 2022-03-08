Повністю два українські подіуми: збірна виборола ще дев'ять медалей Паралімпіади-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Дев'ять нагород приніс Україні четвертий змагальний день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.
Деталі
Усі медалі були здобуті в різних класах біатлонних гонок на 10 км. Лише "синьо-жовті" кольори майоріли над п’єдесталом пошани одразу у двох видах програми.
У жінок серед учасниць з ураженням опорно-рухового апарату (клас стоячи): "золото" здобула Ірина Буй, "срібло" - Олександра Кононова, "бронзу" – Людмила Ляшенко.
У чоловіків, що змагалися в категорії з порушенням зору, уся перша п’ятірка залишилася за представниками України. Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Бабар) став вже дворазовим чемпіоном Паралімпіади-2022. Компанію на п’єдесталі йому склали Анатолій Ковалевський (клас B2, гайд Мукшин) та Дмитро Суярко (клас B2, гайд Ніконович)
Віцечемпіонами Паралімпіади, здобувши свою другу і третю медалі Пекіна-2022 відповідно, стали Григорій Вовчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко). "Бронзу" виборов Тарас Радь (клас LW12).
Доповнення
За всі змагальні дні в доробку України 17 високих нагород: 6 "золотих", 7 "срібних", 4 "бронзові" медалі та друге загальнокомандне місце на Паралімпіаді-2022. У лідера змагань Китаю – 8 золотих нагород.