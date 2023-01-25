Воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах - Ермак

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"Не игнорируйте тревогу. Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах", - написал он в Telegram.

Дополнение

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал людей не игнорировать воздушную тревогу.

Журналист Андрей Цаплиенко написал у себя в Telegram, что несколько групп шахедов облетели Запорожье, движутся в сторону Днепропетровщины.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о возможности обстрела ракетами.